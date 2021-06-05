Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu talimat değişikliğine gitti, Göztepe - Beşiktaş maçıyla hakemliği sona eren Fırat Aydınus’a en az bir yıl daha düdük çalma hakkı tanındı.

İlk olarak Milliyet’in “Aydınus Harekatı” başlığı ile duyurduğu talimat değişikliği, TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından onaylanmış, MHK Başkanınca da doğrulanmıştı.

TFF Yönetim Kurulu’nun perşembe günü yaptığı toplantıda gündeme gelen ve kabul edilen değişiklik çerçevesinde sözleşmeli hakemlikte 47 yaş olan üst sınır, performans değerlendirmesine bakılmak şartıyla bir yıl uzatıldı. Hakemin öngörülen atletik testleri başarıyla geçmesi ve sezon içi maçlarda başarısı dikkate alınarak süre artabilecek.

Kupaya üzülmüştü

Futbolda yıllardır süren gelenek gereği Ziraat Türkiye Kupası final maçını yöneterek jübile yapması beklenen deneyimli hakem Aydınus, MHK’nin bu karşılaşmaya Ali Palabıyık’ı ataması sonucu düdüğünü Göztepe-Beşiktaş maçı ile birlikte asmıştı. Bir hayli kırgın olduğu belirtilen Aydınus’a özellikle sezonun 2. yarısında kritik maçlar veren ve başarılı bulan MHK, eski FIFA kokartlı hakemden en az bir yıl daha yararlanmayı planladı ve konuyu TFF Başkanı Özdemir ile paylaştı.

Özdemir’in öneriyi memnuniyetle karşılamasından sonra harekete geçen Merkez Hakem Kurulu, gerekli düzenlemeyi yapıp yönetim kurulu onayından geçirdi. Talimatın yaş sınırına gelen yardımcı hakemleri de kapsayacağı ve yıllardır Cüneyt Çakır’ın ekibinde yer alan Tarık Ongun’un da gerekli koşulları yerine getirmesi halinde devam edeceği belirtildi.

Ailesine danıştı

Yaş sınırının yüseltilmesinin gündeme gelmesinden sonra Aydınus konuyu ailesi ile paylaştı ve “devam etmesi” yönünde ortak karar çıktı. Talimatın resmiyet kazanmasından memnun olduğu öğrenilen deneyimli hakemin yakın çevresine, “Manevi olarak büyük bir sorumluluğum var. Bugünden itibaren fiziksel antrenmanlara başlıyorum. Bundan sonra görev sürem içerisinde hakem arkadaşlarıma ağabeylik yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum” dediği kaydedildi.

Kadınlara müjde

MHK talimatında yapılan bir başka değişiklik ile Serdar Tatlı’nın daha önce müjdesini verdiği kadın hakemlere 2. ve 3. Lig’de maç yönetmesinin yolu açıldı. Halen FIFA kokartı taşıyan 4 kadın hakem, erkekler için belirlenen atletik testleri geçmesi durumunda, BAL ve Kadınlar Ligi dışında 2. ve 3. profesyonel liglerinde de düdük çalabilecek.

Suni değil doğal çim

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişiklik yaptı.

Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.

Yerli oyuncu teşvik sistemi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı.

Süper Lig kulüpleri, resmi lig maçlarında oynattıkları A Milli Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak. 1.1.2001 ve daha sonra doğmuş olan A Milli Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1,50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak. Buna göre ilk 5 sırayı alan ekiplere toplam 15 milyon yerli oyuncu teşvik bedeli olarak ödenecek. (Skorer)