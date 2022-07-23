Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15'te oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe 'nin Ümraniyespor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor 'un 1. hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.

Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacak.

2 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Liginde oynayacak takımların 2. hafta maç programında değişiklik yapılabilecek.

Programda, bakım onarım çalışmaları nedeniyle stat bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

5 Ağustos'ta başlayacak Spor Toto Süper Lig'in programları; temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki muhtemel eleme müsabaka tarihleri dikkate alınarak şu hususlara göre planlandı.