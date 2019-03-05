Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçlarda görev yapacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın başına geçeceği açıklanan Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'e verilen 19 günlük milli arada milli takımın 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlarda da takımın başında yer alacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından teknik direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü'ne ve endisine bugün bildirildi. Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir. Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır" denildi.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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