Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika gelişmesi. TFF Sağlık Kurulu son dönemde tartışmaların odağında olan "Futbola dönüş öneri protokolünü"nün tamamını açıkladı! İşte 48 sayfalık protokolde yer alan detaylar...

Genel maç operasyonu nasıl olacak?

1. Stadyumlar maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel şirketler tarafından dezenfekte edilmiş olmalıdır

2. Stadyuma maçtan önce en erken 4 saat önce giriş yapılmalıdır

3. Stadyuma sadece gereklilik durumlarında giriş yapılmalıdır

4. Stadyum içerisinde herkesin maske takarak sosyal mesafeyi gözetmesi gerekmektedir

5. Maç operasyonu için ayrı ayrı spesifik çalışma alanları / ofisleri oluşturulmalıdır

6. Bu çalışma alanları olabildiğince sahaya ve tribünlere uzak yerlerde konumlandırılmalıdır

7. Bu çalışma alanları içerisindeki çalışan sayısı minimize edilmeli ve sosyal mesafe korunmalıdır

8. Bu çalışma alanlarına görevi olmayanlar dışında kimse girmemelidir

9. İmkan var ise iki adet doping kontrol odası oluşturulmalıdır

10. Saha içi ve dışındaki ısınma alanları ile yedek kulübelerine takımlar dışında kimse girmemelidir

11. Stadyum içerisinde yer alan tüm çalışanlar gerekmedikçe yüzey temasından kaçınmalıdır

12. Stadyum içerisinde her alanda 20 metre aralıklarla el dezenfektanı konumlandırılmalıdır

13. Tüm tuvaletlerde yeterince sabun ve el dezenfektanı olmalıdır

14. Tuvaletler sadece gerekli hallerde kullanılmalı, her saat başı temizlenmelidir





İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA...

TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.

Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir.

Bu protokol adından da anlaşılacağı üzere bir öneri paketidir.

Öneri Protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır. Gereği ve bilgilendirme için kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.



