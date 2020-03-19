Son dakika | TFF ligleri 1 ay erteliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Riva'daki tesislerinde İcra Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda ilk gündem maddesi Süper Lig maçlarının durumu...

Geçen hafta yapılamayan ve ertelenen İcra Kurulu toplantısının bu hafta gerçekleşmesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve ekibi Süper Lig'in durumu ile ilgili görüşmeye başladı.

Bu toplantı öncesi Kuluüler Birliği adına başkan Mehmet Sepil'den görüşü alındı. Sepil, Süper Lig kulüplerinin tamamına yakınının Süper Lig'in ertelenmesi yönünde görüş bildirdiğini belirtti.

1 ay erteleme kararı alındı!

TFF İcra Kurulu liglerin 1 ay ertelenmesi yönünde karar aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bu şekilde görüş bildirecek.







