Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İsmi açıklanmayan hakemin herhangi bir belirti göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ve 14 gün boyunca izolasyon sürecinde yakından kontrol edileceği belirtildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimiz herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."