Son dakika | TFF Başsavcılığa başvurdu! Ahmet Çakar ve Fenerbahçe...

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar’ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu







