Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay’da inşası bitmek üzere olan stadı gezdi. Bir takım programlar için kente gelen Özdemir ile beraberindekiler, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarının da sorularını da yanıtlayan Özdemir, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." ifadelerini kullanarak seyircili maçlara ilişkin ipuçları verdi.

İşte Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaların tamamı:

"Başakşehir mutlu sona ulaştı. 4 senedir gelip gelip şamnpiyonlukları veriyorlardı. Bu sefer inat ettiler, direndiler ve büyük mücadele ettiler. Sonunda hakkıyla şampiyonluk kazandılar. Başakşehir pazar günü bir tören düzenlemiş, inşallah kupalarını vereceğiz. Biz de federasyon, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım olarak gideceğiz. Hak ettikleri kupayı kendi ellerimizle hem futbolculara, hem yönetim kurullarına teslim edeceğiz."









Yabancı kuralı açıklaması

"TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, Tahkim Kurulu yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak. Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz ediyor anlamadım. 2019/20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52. Bizim rakam 8. Neden bu 7.52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar. Hem medyaya, hem de kulüp yöneticilerine sesleniyorum. 8 yabancı diye bakmasınlar. Birçok alt noktası var. Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. Mali şartlarda FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar."

"Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar. Altyapıya yönelmeliler. Hepsini düşündük. Kolay yoldan '11 yabancı oynatayım' diyorlar. TFF, buna 'Hayır' dedi ve dur demesini bildi."







