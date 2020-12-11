Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir taburcu edildi

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir.

İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir.

Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.



