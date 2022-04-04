Son dakika! TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

TFF'de istifa depremi! TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva'daki merkezde toplanmıştı.

Toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi.

Resmi açıklama geldi

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla Nihat Özdemir'in istifası resmileşti. TFF'den yapılan açıklama şöyleİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.







