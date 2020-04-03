Son dakika haberi... TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair son dakika açıklamalarda bulundu, tüm merak edilen konulara cevap verdi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Özdemir, zor günler geçirdiğimizi ve en önemli konunun insan sağlığı olduğunu vurguladı.

Ligler ne zaman başlayacak?

Nisan ayının ortasından itibaren virüsün yayılma hızının azalacağını düşündüklerini belirten Özdemir, "Zor günler geçiriyoruz. Bizim için en önemli konu insan sağlığı. Nisan ayının ortasından itibaren virüsün yayılma hızının azalacağını düşünüyoruz. 18-20'sinde tepe noktasına gelecek ve sonra azalacaktır. Mayıs ayı başında toplanıp bazı kararlar alacağız. Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim." dedi.

Süper Lig'deki 26. hafta maçlarının seyircisiz oynanmasıyla ilgili de konuşan Nihat Özdemir, "Çok doğru yaptık. Onu da denemeliydik. Bugün 8 haftayı konuşuyoruz, o zaman 9 haftayı konuşacaktık." dedi ve ekledi;

'Zor günler geçiriyoruz ama bizim için en önemli konu insan sağlığı''

"Herkes için çok zor bir dönem. En önemli şey, bu hastalığın, bu virüsün yayılma hızını kaybetmesi ve ülkemizin eski günlerine dönmesi. Bu zorlu dönemden çıkıp kötü günleri geride bırakmayı hedefliyoruz. İşim ve futbol dolayısıyla çok fazla insanla karşı karşıya gelme durumum olduğu için çok dikkat ediyorum. Çarşamba günü federasyondaydım. Durum değerlendirmesi yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm. Zor günler geçiriyoruz ama bizim için en önemli konu insan sağlığı, sporcuların sağlığı. Sporla uğraşan kişileri ve herkesi ilgilendiren önemli bir dönemden geçiyoruz.''

'Bu düşünmeyi nasıl sağlayabiliriz?'

''Eğer seyircili oynayacaksak, maçlara gelecek taraftarların da sağlık durumlarını düşünmemiz lazım. Bu düşünmeyi nasıl sağlayabiliriz? Ülkemizde Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Federasyon olarak, bunlarla birlikte çalışmak zorundayız. Herkesin ümidi, nisan ayının ortasından itibaren, bu virüsün tepe noktasını geride bırakabileceğimize inanıyoruz. Bu disipline uyarsak, inşallah 20 nisandan sonrasına azalma yoluna gideceğini düşünüyorum. Böyle olacağını tahmin ediyorum. Buralardan iyi netice alırsak, mayıs ayının başında oturacağız ve bir durum değerlendirmesi yapacağız.''

'Temmuz ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz'

"Bir de UEFA tarafı var. 55 ülke var, sadece 1 tanesinde futbol oynanıyor; Beyaz Rusya'da. Son toplantıda UEFA istemiş ki, orada da futbol oynanmasın ki, tüm ülkelerde oynanmasın. Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum. Haziran ayının başında ligimiz başlarsa, temmuzun en geç ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz.''

'Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız'

"Şanslı bir ülkeyiz. Neden? Almanya, İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece 8 maçımız var. Bir de kupamız var. Ayrıca Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde maçı var. Baktık yine şartlar kötü, temmuzun başında başlasak dahi ağustosun ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz. Tabii ki bu tamamlama şartları, o günkü mayıstaki şartlara bakacağız. Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız.''

'O haftaya da ayrıca maç koymamak üzere planımızı yaptık'

''Haziran başı veya temmuz ayı başında başlasak dahi, ki bunla ilgili 10 tane çalışma yaptırdık. En geç ağustos ayının ortalarında Süper Lig'imizi tamamlarız, Ziraat Türkiye Kupası'nı bitirebiliriz. Başakşehir de eğer Avrupa’da devam edebilirse, ona göre programımızda yer ayırırız. Kurban Bayramı, bu tarihlerin içine geliyor. Bu seneki özelliği, cuma-cumartesi-pazar-pazartesiye rastlıyor. O haftaya da ayrıca maç koymamak üzere planımızı yaptık."

''Bu konuyu ne görüştük ne de tartıştık''

''Hiçbir gerçekçi tarafı yok, bu sadece birkaç değerli teknik direktör arkadaşımızın görüşleri. Bu konuyu ne görüştük ne de tartıştık. Hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri seyircili veya seyircisiz olarak sonlandırmaktır.''

''Hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız'

''FIFA çalışıyor bu konuda, henüz karara varmış değiller. Bildiğimiz kadarıyla, Mayıs sonunda sözleşme bitse dahi, sezonun bitimiyle ancak sözleşme tamamlanıyor. Genelde ligler mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız.''

'Gelirler düştü, futbol oynanamıyor, transfer dönemi geliyor...'

"18 Süper Lig kulübünden, hemen hemen 8'i yapılandırma yaptılar. Hiç mali sıkıntısı olmayan kulüplerimiz var. Bu, olağanüstü bir durum. Yapılandırma yapılan dönemdeki şartlar gibi değil. Gelirler düştü, futbol oynanamıyor, transfer dönemi geliyor. Bence yeni bir mali yapılandırmanın gerekli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yapılandırma yapan bankalarımız da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Evvela hedefimiz, dünyanın başına bela olan koronavirüsün hakkından gelmek. Düzlüğü görmemiz lazım. Kimse düzlüğü göremiyor. 'Koronavirüs olayını çözdük.' dendikten sonra kulüplerimizin mali yapılarını o zaman konuşacağız.''