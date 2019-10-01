Son dakika | TFF Alanyaspor - Fenerbahçe maçı kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk iki golde kural hatası yapıldığına ilişkin başvurusu için toplandı.

Toplantının ardından Fenerbahçe'nin talebi reddedildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.

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