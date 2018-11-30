Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da derbi öncesi son antrenman Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek ve 19.05'te başlayacak olan idmanı kombine kart sahipleri ve GS Store’dan 19,05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra yarın Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarların tribünden takip edebileceği duyurulmuştu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim de resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Sarı Kırmızılı taraftarları idmana davet etti.

Terim, paylaşımında "Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray’ın büyük taraftarı, 19.05’te, Aslantepe’de buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.