Son dakika! TBF araştırma başlattı

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçici hafıza kaybı yaşayan Sarı Lacivertliler'in İtalyan oyuncusu Gigi Datome'nin ambulansla hastaneye götürülmemesi sonrası araştırma başlattığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklama şöyle;Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 17 Haziran Pazartesi günü oynanan 5. maçının ardından gündeme gelen “Ambulans olayı” ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Müsabakalar esnasındaki sağlık personeli ile ilgili maddemiz “Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları” talimatımızın 37. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Yaşanan hadise üzerine, olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmalar başlatılmıştır.