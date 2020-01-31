Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 28 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal’a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yeni takımı Adana Demirspor

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve önemli transferler yapan Adana Demirspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran Tarık Çamdal'ı transfer etti. Demirspor, 28 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

2014 yılında Eskişehirspor'dan Galatasaray 'a 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ile gelen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, Antalyaspor'da da beklentilerin altında kaldı. 28 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibinde sadece 8 maçta forma giyebildi.

Tarık Çamdal, Galatasaray’da geçirdiği 4.5 sezonda toplam 20 Süper Lig, 17 Ziraat Türkiye Kupası ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 42 resmi müsabakada görev aldı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile gol atamazken, asist de yapamadı.