Süper Lig'in 30. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak! 29 hafta sonunda 2 puan farkla Başakşehir'in gerisinde olan Trabzonspor, arka arkaya yaptığı puan kayıplarıyla yarışta geride kalan Galatasaray'a konuk olacak. Sadece Galatasaraylısı ya da Trabzonsporlusu değil; Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi de, herkes bu maçı merak ediyor, herkes Misli.com'a girip bu kritik maça TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynuyor!

Ve Misli.com olarak bu maça oynayanları araştırdığımızda enteresan sonuçlara ulaştık...

Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor ancak bu maça Misli.com'da iddaa oynayan Galatasaray taraftarlarının %70'i "Trabzonspor kazanır" seçeneğine yoğunlaşmış durumda! Trabzonsporluların da %65'i kendi takımlarına güveniyor.

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI DA "TRABZONSPOR KAZANIR" DİYOR!

Peki Fenerbahçelisi ne oynuyor?

30. haftanın en kritik maçına Misli.com'da TEK MAÇ iddaa oynayanları araştırdık, Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tutanların da Trabzonspor tarafında yer aldığını gördük. Fenerbahçelilerin %35'i "Trabzonspor kazanır" diyor!

Beşiktaşlılar ise taraf bahislerine değil, "Gol" tercihlerine yönelmiş durumda... Beşiktaşlıların %42'si "2.5 ÜST" diyerek maçta en az 3 gol beklemeyi daha mantıklı bulmuş.

"Galatasaray - Trabzonspor" iddaa oranları şu şekilde...

- Galatasaray kazanır | 2,00

- Beraberlik | 3,15

- Trabzonspor kazanır | 2,60

- 2.5 ALT | 2,00

- 2.5 ÜST | 1,48

MİSLİ.COM GENELİNDE DE "TRABZONSPOR KAZANIR" TERCİHİNE İLGİ YÜKSEK!

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR kazanır" oldu! %22'lik kesim karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor... %16'lık kesim ise "Trabzonspor kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve 14 maçtır kaybetmeyen, bu 14 maçın 9'unu kazanan bordo-mavililere güveniyor.