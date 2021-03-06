Son dakika tahkimden Mostafa Mohamed ile ilgili karar çıktı

Son dakika Galatasaray haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaraylı Mostafa Mohamed ile ilgili kararını açıkladı.

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Mohammed 'e verilen 1 maçlık cezayı onadı.

Mısırlı golcü futbolcu Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Sarı-Kırmızılı takım cezanın haksız olduğunu savunarak tahkime başvurmuştu. Ancak Tahkim Kurulu PFDK'nın verdiği 1 maçlık cezadan geri adım atmadı.

Mısırlı golcü Galatasaray'ın yarın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.

Bu arada Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını da onadı.

TFF Tahkim Kurulu kararları...

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile ilgili PFDK’nın 05.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 - K.2020-2021/956 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğeaykırıhareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Ali Koç'un cezası da onandı!

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK’nın 04.03.2021 tarihli E.2020-2021/762 - K.2020-2021/945 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Başkanı Ali Yıldırım Koç’un akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.