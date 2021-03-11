Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na verilen 10 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Ahmet Ağaoğlu’na sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 10 gün hak mahrumiyetinin kaldırıldığı, 30 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Trabzonspor’a saha olayları gerekçesiyle verilen 24 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.

TFF’den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

''Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile ilgili PFDK’nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/785 K.2020-2021/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

''Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 10 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.''



