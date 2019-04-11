Son dakika | Tahkim Kurulu Galatasaraylı Luyindama kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Christian Nekadio Luyindama'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezasını onadı.

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Christian Nekadio Luyindama ile ilgili PFDK'nın 09.04.2019 tarihli E.2018-2019/823 K.2018-2019/987 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Christian Nekadio Luyindama'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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