Survivor'da elenen isim belli oldu... Konseyde konuşan Acun Ilıcalı açıkladı: Yeni dönem başladı! İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar... Survivor'ın büyük finali için geri sayım başladı. Dün akşam yapılan ada konseyi ile mavi takım 4 kişiye düştü.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Mavi takımda SMS birincisi Yasin olurken, Ardahan adaya veda etti. Ardahan'ın vedası sosyal medyada çarpıcı yorumlara neden oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da 18. hafta Mavi Takım SMS sıralaması şöyle gelişti:

1) YASİN

2) Sercan

3) Evrim

4) Ardahan

AVANTAJ OYUNUNDA GERİLİM

Dün akşam oynanan iletişim oyunu öncesi takımlar avantaj için parkura çıktı. Mai takımdan Evrim, Yasin'in rehberliğinde sayı alabilmek için mücadele etti. Yarışın ortalarında Evrim takılarak yere düştü, Yasin ise gülme krizine girdi. Bitiş çizgisine gelen Evrim, takım arkadaşına "Yazıklar olsun sana" diyerek tepki gösterdi.

OYUNU BIRAKAN EVRİM'E SERT SÖZLER

Evrim, önceki akşam oynanan ödül oyununda yarışı bir anda bırakmış, bu durum takım arkadaşları üstünde şok etkisi yaratmıştı. Yasin, dün akşam ekrana gelen bölümde Evrim'i sert sözlerle eleştirdi.

Yasin, Evrim’in bu hareketi için “Bu takıma ihanettir” dedi. Survivor Yasin, Evrim’in sonrasında yaptığı bu hareketler yüzünden alttan almadığını, takımın ayarını bozduğunu söyledi.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım dün akşam iletişim ödülü için mücadele etti. Yarışın sonunda kazanan taraf Mavi takım oldu. Ailelerinden gelen videolu mesajları izleyen Evrim, Sercan, Yasin, Ardahan ve Elif duygusal anlar yaşadı. Kardeşinin nikah masasına oturduğunu öğrenen Sercan, gözyaşlarını tutamadı. Annesi, babası ve kardeşini karşısında gören Evrim ise konuşmakta zorlandı.

ACUN ILICALI YENİ SİSTEMİ ANLATTI!

Eleme konseyi için Türkiye'den Dominik'e bağlanan Acun Ilıcalı, elenen isimden önce Survivor'daki yeni dönemi anlattı. 'Bundan sonra her yarışmacı bireysel mücadele edecek' diyen Ilıcalı, "Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleşecek konseylerde toplu SMS oylaması yapılacağını, bu oylamanın finale kadar geçerli olacağını" söyledi. Acun Ilıcalı "Üç dokunulmazlık oyunu ile üç eleme adayı belirlenecek ve Survivor'a veda edecek isim yine Salı günü belli olacak" dedi.

ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM!

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, seyircilerden gelen istek üzerine ünlülerle yapılan anla bakalım oyununun tekrarlanacağını söyledi. Survivor 2020'nin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

İşte yarışmacıların ünlü partnerleri;

Berkan - Bensu Soral

Nisa - Enis Arıkan

Cemal Can - Demet Özdemir

Barış - Furkan Korkmaz

Elif - Haluk Levent

Yasin - Danilo Zanna

Sercan - Eser Yenenler

Evrim - Mustafa Ceceli

SURVİVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana’da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor’da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.



