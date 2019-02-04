Survivor fragman videosu bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Yunan ekibi içerisinde çatlak seslerin yükselmeye başlayacağını gösterdi. Dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından içlerinden birini yazmak zorunda kalan Yunan takımı yarışmacıları yazdıkları isimlerle taraflarını belli etmeye başladı. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen bazı isimlerse takım arkadaşlarına karşı tavır almaya başladı. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda Yunanistan takımından bazı oyuncular sakatlık geçirdi. Yaşanan bu tatsız olayın ardından yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Yunan yarışmacıların akıbeti hakkında açıklama gerçekleştirdi.

Duygusal anlar yaşandı

Türk takımında yeni oyun öncesinde moraller yerindeyken peş peşe gelen galibiyetler hem dokunulmazlığın hem de ödülün kazanılmasını sağlamıştı. Yunan ekibinde ise mağlubiyetler sonrasında ada konseyinde isimler yazılırken yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

Yunan takımının elenmesini istediği isimleri açıklamasının ardından konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hikmet Tuğsuz bazı yarışmacıların en güçlü isimleri yazarak kendisini şaşırttığını dile getirdi.

''Doktorlar devam edemeyeceğini söylüyorlar''

Yunan takımından Dimitris'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Dimitri'yle ilgili kötü bir haber aldık. Doktorlar devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer son bir değişiklik olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımız var ve hazır. İki takım için de geçerli. Bunlar da önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak." sözlerini sarf etti.

Margarit Dimitris kimdir?

45 yaşındaki Margarit Dimitris, evli ve bir çocuk babası. Atina'da ailesiyle birlikte yaşayan Margarit Dimitris hapishande gardiyan olarak görev yapıyor.

Bunun yanında boş zamanlarında, bir dövüş sanatları eğitmeni olarak çalışıyor. Diğer spor dallarıyla da yakından ilgili olan Margarit Dimitris tenis ve atletizmle uğraşmış.