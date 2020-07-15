Survivor 2020'de final heyecanı dün gece yaşandı. Milyonlarca vatandaşımızın da merakla takip ettiği yarışmanın finalinde Cemal Can ve Barış Murat yarıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Survivor 2020 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele veren Cemal Can ile Barış arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyordu. Survivor 2020 şampiyonu büyük final canlı yayınında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.

Survivor 2020 şampiyon kim oldu?

Survivor 2020 finalinde şampiyon Galataport İstanbul'da belli oldu. Türkiye'nin dünyaya açılacak olan kapısı Galataport İstanbul'da düzenlenen Survivor 2020'de canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Barış ve Cemal Can adını büyük finale yazdırmıştı. Canlı SMS oylaması sonrası Cemal Can şampiyon oldu.









SURVİVOR ŞAMİYONLARI (TÜM SEZONLAR)

2005: Uğur Pektaş

Kimileri onu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hatırlıyor ama Uğur Pektaş aslında Survivor'ın ilk şampiyonuydu.

2006: Derya Durmuşlar

Survivor Türkiye – Yunanistan’da Türkiye birincisi olan 50 yaşındaki Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu İlçesi’da motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

2007: Taner Özdeş

Survivor Aslanlar-Kanaryalar yarışmasında Kanaryalar takımında olan ve şampiyonluk elde eden Taner Özdeş, All-Star'a da katılmış ancak kendini gösterememişti.

2010: Merve Oflaz

Survivor tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, hafıza, dayanıklılık ve el becerisi gerektiren oyunlarda takım arkadaşlarına üstünlük sağladı.

2011: Derya Büyükuncu

Survivor Ünlüler-Gönüllüler adı altında yapılan ilk yarışmanın birincisi milli sporcu Derya Büyükuncu oldu. Ünlüler takımındaki arkadaşları arasında Nihat Doğan, Özge Ulusoy, Ebru Destan, Asena, Pascal Nouma ve Zeynep Tunuslu vardı.

2012: Nihat Altınkaya

Özellikle Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra ise oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti.

2013: Hilmi Cem İntepe

Latin danslar üzerine başarılı bir geçmişi olan Hilmi Cem İntepe, ortağı olduğu dans okulunda eğitmenlik yapıyordu. Survivor'a katılan ve zaferle tamamlayan İntepe, yarışmadan sonra önce Muhteşem Yüzyıl'da kısa bir süre yer aldı sonra da Çalıkuşu dizisine transfer oldu. İntepe, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor

2014: Turabi Çamkıran

2015 Survivor All Star – Turabi Çamkıran

Lise yıllarından beri Break dans yapan Turabi, Tayland'a gidip Muay Thai dövüş sporu eğitimi aldıktan sonra bir süre kafes dövüşçüsü olarak hayatını sürdürdü. Turabi, “Benimle Dans Eder misin?” ardından “Yetenek Sizsiniz Türkiye”ye katılarak performans sergileyen Turabi, 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star'ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti. Turabi daha sonra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.

2016: Çağan Atakan Arslan

Son Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan, 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Arslan şu sıralar ise ilk dizi projesi Söz'ün Geveze'si olarak rol alıyor.

2017: Ogeday Girişken

Survivor 2017'ye gönüllüler takımından katılan Ogeday Girişken, gösterdiği performansla yarışmada adından söz ettirdi. Survivor’da Adem ile birlikte Kıbrıs finaline kalan Ogeday Girişken şampiyon oldu.

2018: Adem Kılıççı

1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı Millli Boksör olarak Türkiye’yi birçok platformda temsil etmişti. Gümüş, bronz ve altın madalya sahibi olan Adem Kılıççı farklı bir oylama türünün yapıldığı Survivor’da favori isimler arasında gösterilmesine rağmen ikinci sırada yer almıştı. Yarışma sonrası oylamanın programın takipçileri tarafından eleştirilmesine yönelik sessiz kalan Adem, Acun Ilıcalı’ya güvendiğini ifade etmişti. 2017'de de finale kalan ve elenen Adem bu yıl yapılan yarışmayı kazandı.

2019 Türkiye: Yusuf Karakaya

2020 Yunanistan: Katerina Dalaka

2020: Cemal Can