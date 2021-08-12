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SON DAKİKA | Süper Lig'in ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak olan sezonun açılış karşılaşması Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

12 Ağustos 2021, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Süper Lig'in ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe : Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor - Galatasaray : Erkan Özdamar

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