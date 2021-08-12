SON DAKİKA | Süper Lig'in ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak olan sezonun açılış karşılaşması Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
14 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe : Ali Şansalan
16 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray : Erkan Özdamar