Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe : Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor - Galatasaray : Erkan Özdamar