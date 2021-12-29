Naklen yayın ihalesi ve gündemdeki diğer konuların konuşulduğu toplantı sona erdi.

İhaleyle ilgili bilgiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in 27 Ekim'de yaptığı "Kasım, aralık ve ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız. Bir paketleme olacak. Danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Bunun artı ve eksileri olabilir" açıklamasından sonra ihaleyle ilgili bilgilere Ajansspor ulaştı.

Şartnamede 9 paket var

Kulüpler Birliği'nden 4, TFF'den 4 ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'tan oluşan komisyon şartnameyi hazırlamaya başladı. Şartnamede 9 ayrı paket için ihale açılacağı öğrenildi. Ocak sonunda ise ihalenin yapılması bekleniyor.

Paketlerden 6 tanesi Türkiye için

Kulüpler Birliği'nden gelen tavsiyelere göre Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları için Türkiye'de 6 paket için ihale yapılacak. Bu paketler şöyle:

* 2 büyük takım 8 Anadolu takımı.

* 2 büyük takım 8 Anadolu takımı.

* Süper Lig 15 dakika uzun özet ve TFF 1.Lig canlı yayınları.

* Radyo hakları.

* Özet dijital haklar.

* Türkiye içi paketlerin tamamı.

Yurt dışı için ayrı paketler

Süper Lig'in yurt dışına pazarlanması için 3 ayrı paket oluşturuldu.

Bunlar şöyle:

* 4 tane maçın canlı yayınlanması koşuluyla yurt dışı yayın hakkı.

* Düşük kalitede canlı bahis yayın ve data hakları.

* Türkiye içi ve dışı paketlerin tamamı.

İhaledeki değişiklikler

Geçen ihaleye göre radikal değişiklikler bulunuyor. Bunlarda biri yurt dışı ve içi paketlerin çeşitlendirilmesi oldu. En dikkat çekici değişiklik ise 2 büyük ve 8 Anadolu takımı formülüyle paketin bölünmesi. Burada en çok taraftarı bulunan Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor'un ikili olarak ayrı paketlerde bulunarak pastanın büyütülmesi hedefleniyor. Ayrıca yurt dışı paketlere en az 4 canlı maçın yayın hakkı şartı konuldu.

Eski paket nasıldı?

21 Kasım 2016'da, 2017-18 sezonundan itibaren beş sezon boyunca Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devri için ihale gerçekleştirilmişti. İhale sonucunda beIN Sports, Süper Lig maçlarının tamamının canlı yayımlama, bu yayınları uluslararası kuruluşlara pazarlama, görüntülerin mobil yayın haklarına sahip oldu.

Bu ihalede paketler ve içerikler şöyleydi:

A Paketi: Süper Lig maçlarının tamamını canlı olarak yayınlamak ve yayınları uluslararası kuruluşlara pazarlama hakkı.

B Paketi: 1. Lig’in yayın ve isim hakkı. Süper Lig’deki 9 maçın geniş özeti de bu paketin içinde.

C Paketi: Görüntülerin cep telefonu ve internet gibi mobil yayın hakları.

D Paketi: A, B ve C paketlerindeki tüm yayın hakları.

Kaynak: Ajansspor