Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona eriyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir, şampiyonluğunu ilan etmişti. Son hafta ligden düşecek takımlar ve Avrupa şansını devam ettiren takımların mücadelesine sahne olacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE 34. HAFTANIN PROGRAMI
24 Temmuz Cuma
21:00 Antalyaspor - Galatasaray
25 Temmuz Cumartesi
21:00 Denizlispor - Ankaragücü
21:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21:00 Göztepe - Sivasspor
21:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21:00 Kayserispor - Trabzonspor
21:00 Konyaspor - Alanyaspor
26 Temmuz Pazar
17:00 Kasımpaşa - Başakşehir