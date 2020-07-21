SON DAKİKA! Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'ndan 34. haftanın programı belli oldu.

21 Temmuz 2020, Salı 11:35 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona eriyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir, şampiyonluğunu ilan etmişti. Son hafta ligden düşecek takımlar ve Avrupa şansını devam ettiren takımların mücadelesine sahne olacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE 34. HAFTANIN PROGRAMI

24 Temmuz Cuma

21:00 Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21:00 Denizlispor - Ankaragücü

21:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21:00 Göztepe - Sivasspor

21:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21:00 Kayserispor - Trabzonspor

21:00 Konyaspor - Alanyaspor

26 Temmuz Pazar

17:00 Kasımpaşa - Başakşehir

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