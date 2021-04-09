SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. 33. haftada Beşiktaş, Alanyaspor'u net skorla yenerken, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Trabzonspor da Kayserispor ile berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 33. hafta maçları sonrasında güncellendi.
33. haftada Beşiktaş , Alanyaspor'u 3-0'lık skorla yendi, Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Galatasaray 'ın BAY geçtiği haftada Trabzonspor da Kayserispor ile yenişemedi.
Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. Beşiktaş 1.30'luk oranı ile şampiyonluğun büyük favorisi konumunda.
Süper Lig şampiyonluk oranları:
Beşiktaş: 1.30
Fenerbahçe: 4.50
Galatasaray: 4.75
Trabzonspor: 75.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Beşiktaş: 1.40
Fenerbahçe: 3.60
Galatasaray: 4.75
Trabzonspor: 50.00