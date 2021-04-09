İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 33. hafta maçları sonrasında güncellendi.

33. haftada Beşiktaş , Alanyaspor'u 3-0'lık skorla yendi, Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Galatasaray 'ın BAY geçtiği haftada Trabzonspor da Kayserispor ile yenişemedi.

Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. Beşiktaş 1.30'luk oranı ile şampiyonluğun büyük favorisi konumunda.

Süper Lig şampiyonluk oranları:

Beşiktaş: 1.30

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 4.75

Trabzonspor: 75.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.40

Fenerbahçe: 3.60

Galatasaray: 4.75

Trabzonspor: 50.00