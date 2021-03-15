SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
Son dakika haberi... İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın kazanırken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 30. hafta maçları sonrasında güncellendi.
Haftanın maçlarında Beşiktaş , Başakşehir'i 3-2, Galatasaray ise Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor, Erzurumspor'la 0-0 berabere kalırken Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Beşiktaş: 1.85
Galatasaray: 3.00
Fenerbahçe: 3.00
Trabzonspor: 50.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Beşiktaş: 2.10
Fenerbahçe: 2.35
Galatasaray: 3.30
Trabzonspor: 30.00