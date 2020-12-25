İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 14. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 14. haftasının en önemli maçı olan Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasında gülen taraf 4-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu. Galatasaray , sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerken, Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak büyük bir yara aldı. Beşiktaş ise Ankaragücü deplasmanından 1-0 galip gelerek zirve yarışını sürdürdü. Trabzonspor deplasmanda Hataysporu tek golle geçti.

Bu sonuçlar doğrultusunda İddaa Şampiyonluk Oranları güncellendi. Buna göre geçtiğimiz hafta 2.50 oranı olan Fenerbahçe yine aynı oranla zirvede yer aldı. Onun en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı 3.00'ten 2.90'a indi. Beşiktaş ise büyük bir avantaj elde ederek oranını 4.00'ten 3.40 indirdi. Trabzonspor, deplasmanda aldığı galibiyet sonrasında Başakşehir'in üstüne çıkarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Bordo mavililerin oranı 25.00'ten 20.00'ye indi.

Haftanın puan kaybeden takımları Alanyaspor ile Başakşehir oranlarında yükseliş yaşandı.

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Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 3.40

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 20.00

Başakşehir: 30.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

▪ Fenerbahçe: 2.50

▪ Galatasaray: 2.90

▪ Beşiktaş: 4.00

▪ Alanyaspor: 10.00

▪ Başakşehir: 18.00

▪ Trabzonspor: 25.00