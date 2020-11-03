Son dakika | Süper Lig'de Şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı 1.85'ten 1.80'e, Galatasaray'ın oranı 3.90'dan 3.75'e, Beşiktaş'ın oranı 7'den 6.50'ye geriledi.
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 1.85'ten 1.80'e, Galatasaray 'ın oranı 3.90'dan 3.75'e, Beşiktaş 'ın oranı 7'den 6.50'ye geriledi. Başakşehir'in oranı değişmezken Trabzonspor'un 15 olan oranı 30'a yükseldi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe | 1,80
Galatasaray | 3,75
Beşiktaş | 6,50
Başakşehir | 9,00
Alanyaspor | 12,00
Trabzonspor | 30,00
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!
Geçen hafta Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 1.85
Galatasaray: 3.90
Beşiktaş: 7.00
Trabzonspor: 15.00
Başakşehir: 9.00
Alanyaspor: 11.00