Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 2.55 olarak favori gösterildi. İkinci sırada 3.05 oranla Galatasaray yer aldı. Trabzonspor'a 6.00'lık oran verilirken Beşiktaş 'ın oranı 6.00 olarak açıklandı. Başakşehir'e ise 9.50 oran verildi.
Süper Lig şampiyonluk oranları;
Fenerbahçe 2.55
Galatasaray 3.05
Trabzonspor 6.00
Beşiktaş 6.00
Başakşehir 9.50
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Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)
Fenerbahçe: 2.70
Galatasaray: 3.00
Trabzonspor: 5.50
Beşiktaş: 6.00
Başakşehir: 8.50