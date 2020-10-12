Son dakika - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.55'e düştü.

12 Ekim 2020, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
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Son dakika - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 2.55 olarak favori gösterildi. İkinci sırada 3.05 oranla Galatasaray yer aldı. Trabzonspor'a 6.00'lık oran verilirken Beşiktaş 'ın oranı 6.00 olarak açıklandı. Başakşehir'e ise 9.50 oran verildi.

Süper Lig şampiyonluk oranları;

Fenerbahçe 2.55

Galatasaray 3.05

Trabzonspor 6.00

Beşiktaş 6.00

Başakşehir 9.50

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Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)

Fenerbahçe: 2.70 

Galatasaray: 3.00 

Trabzonspor: 5.50 

Beşiktaş: 6.00 

Başakşehir: 8.50 

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