Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 2.70 olarak favori gösterildi. İkinci sırada 3.00 oranla Galatasaray yer aldı. Trabzonspor'a 5.50'lik oran verilirken Beşiktaş 'ın oranı 6.00 olarak açıklandı.

Süper Lig şampiyonluk oranları;

Fenerbahçe: 2.70

Galatasaray: 3.00

Trabzonspor: 5.50

Beşiktaş: 6.00

Başakşehir: 8.50

Alanyaspor: 25.0

Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)

Fenerbahçe: 2.85

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 7.50