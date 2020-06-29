Son dakika | Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray ile berabere kalan Başakşehir'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi.

29 Haziran 2020, Pazartesi 12:23 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapatan Başakşehir'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi. Trabzonspor 'un oranı ise 1.90'dan 2.20'ye geriledi.

Süper Lig 29. hafta şampiyonluk oranları

1.50 Başakşehir

2.20 Trabzonspor

50.00 Galatasaray

60.00 Sivasspor

500.00 Beşiktaş

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Süper Lig 28. hafta şampiyonluk oranları

1.75 Başakşehir

1.90 Trabzonspor

25.00 Sivasspor

35.00 Galatasaray

300.00 Beşiktaş

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