Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapatan Başakşehir'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi. Trabzonspor 'un oranı ise 1.90'dan 2.20'ye geriledi.

Süper Lig 29. hafta şampiyonluk oranları

1.50 Başakşehir

2.20 Trabzonspor

50.00 Galatasaray

60.00 Sivasspor

500.00 Beşiktaş

Süper Lig 28. hafta şampiyonluk oranları

1.75 Başakşehir

1.90 Trabzonspor

25.00 Sivasspor

35.00 Galatasaray

300.00 Beşiktaş