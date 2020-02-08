Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Malatya'da açıldı. Zor günler geçiren Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0'la geçti ve 14 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 21. haftada şampiyonluk ve kümede kalma yarışında birbirinden kritik maçlar oynandı.

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni Jose Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise Gaziantep FK'yı 3-0'la geçti, zirve iddiasını sürdürdü.

4. sırada yer alan Alanyaspor ile 5. sırada bulunan Fenerbahçe'nin kapışması 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor ile Başakşehir arasında oynanan mücadele ise 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe-Alanyaspor maçında paylaşılan 1 puanın ardından Galatasaray , Kasımpaşa engelini aşarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirme peşinde olacak.

Süper Lig puan durumu

1.Sivasspor 42 puan

2.Trabzonspor 41 puan (1 maçı eksik)

3.M.Başakşehir 40 puan

4.A. Alanyaspor 39 puan

5. Fenerbahçe 38 puan

6.Galatasaray 36 puan (1 maçı eksik)

7.Beşiktaş 36 puan

8.Göztepe 30 puan (1 maçı eksik)

9.Gaziantep FK 27 puan

10.BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan (1 maçı eksik)

11 .Y.Denizlispor 24 puan

12. Çaykur Rizespor 24 puan (1 maçı eksik)

13.Gençlerbirliği 21 puan

14.İH Konyaspor 20 puan

15.Antalyaspor 19 puan

16.MKE Ankaragücü 17 puan

17.Kasımpaşa 16 puan (1 maçı eksik)

18.İM Kayserispor 12 puan

Süper Lig 21. hafta maç sonuçları

Yeni Malatyaspor 0 - 1 Ankaragücü

Konyaspor 0 - 0 Denizlispor

Gençlerbirliği 0 - 2 Trabzonspor

Beşiktaş 3 - 0 Gaziantep FK

Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor

Kayserispor 2-2 Antalyaspor

Sivasspor 1-1 Başakşehir

Kasımpaşa - Galatasaray

Göztepe - Çaykur Rizespor

Süper Lig 22. hafta fikstür

Başakşehir - Beşiktaş

Denizlispor - Kayserispor

Konyaspor - Göztepe

Ankaragücü - Fenerbahçe

Alanyaspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Sivasspor

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

Antalyaspor - Kasımpaşa