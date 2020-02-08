Son dakika - Süper Lig'de lider yine değişti! Süper Lig 21. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı kızıştı, puan durumu futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor, averajla liderliğe yükselirken, Gaziantep FK'yı 3-0'la geçen Beşiktaş puanını 36 yaparak zirve iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe-Alanyaspor kapışması ise 1-1'lik eşiklikle sona erdi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sivasspor ile Başakşehir maçı 1-1 sona erdi. Gözler şimdi Galatasaray - Kasımpaşa maçında olacak. Süper Lig 21. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 22. haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Malatya'da açıldı. Zor günler geçiren Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0'la geçti ve 14 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 21. haftada şampiyonluk ve kümede kalma yarışında birbirinden kritik maçlar oynandı.
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni Jose Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise Gaziantep FK'yı 3-0'la geçti, zirve iddiasını sürdürdü.
4. sırada yer alan Alanyaspor ile 5. sırada bulunan Fenerbahçe'nin kapışması 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor ile Başakşehir arasında oynanan mücadele ise 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe-Alanyaspor maçında paylaşılan 1 puanın ardından Galatasaray , Kasımpaşa engelini aşarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirme peşinde olacak.
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Süper Lig puan durumu
1.Sivasspor 42 puan
2.Trabzonspor 41 puan (1 maçı eksik)
3.M.Başakşehir 40 puan
4.A. Alanyaspor 39 puan
5. Fenerbahçe 38 puan
6.Galatasaray 36 puan (1 maçı eksik)
7.Beşiktaş 36 puan
8.Göztepe 30 puan (1 maçı eksik)
9.Gaziantep FK 27 puan
10.BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan (1 maçı eksik)
11 .Y.Denizlispor 24 puan
12. Çaykur Rizespor 24 puan (1 maçı eksik)
13.Gençlerbirliği 21 puan
14.İH Konyaspor 20 puan
15.Antalyaspor 19 puan
16.MKE Ankaragücü 17 puan
17.Kasımpaşa 16 puan (1 maçı eksik)
18.İM Kayserispor 12 puan
Süper Lig 21. hafta maç sonuçları
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Ankaragücü
Konyaspor 0 - 0 Denizlispor
Gençlerbirliği 0 - 2 Trabzonspor
Beşiktaş 3 - 0 Gaziantep FK
Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor
Kayserispor 2-2 Antalyaspor
Sivasspor 1-1 Başakşehir
Kasımpaşa - Galatasaray
Göztepe - Çaykur Rizespor
Süper Lig 22. hafta fikstür
Başakşehir - Beşiktaş
Denizlispor - Kayserispor
Konyaspor - Göztepe
Ankaragücü - Fenerbahçe
Alanyaspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Sivasspor
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
Antalyaspor - Kasımpaşa