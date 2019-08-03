Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk üç haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. 16 Ağustos Cuma günü başlayacak olan ligin açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. İşte ilk üç hafta oynanacak maçların günleri ve saatleri:

Spor Toto Süper Lig 1. hafta programı

16 Ağustos Cuma

20.30 Y.Denizlispor-Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Gençlerbirliği-Ç.Rizespor

21.45 İM Kayserispor-Alanyaspor

21.45 DG Sivasspor-Beşiktaş

18 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor-Ankaragücü

19.15 Göztepe-Antalyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor-M.Başakşehir

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor

19 Ağustos Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir

Spor Toto Süper Lig 2. hafta programı

23 Ağustos 2019 Cuma

20.30 Beşiktaş-Göztepe

24 Ağustos 2019 Cumartesi

19.15 Ankaragücü-İM Kayserispor

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa

21.45 M.Başakşehir-Fenerbahçe

25 Ağustos 2019 Pazar

19.15 Ç.Rizespor-DG Sivasspor

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

21.45 Antalyaspor-Y.Denizlispor

21.45 Galatasaray-Konyaspor

26 Ağustos 2019 Pazartesi

20.00 Gazişehir-Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig 3. hafta programı

30 Ağustos 2019 Cuma

20.30 Kasımpaşa-Ankaragücü

20.30 İM Kayserispor-Galatasaray

31 Ağustos 2019 Cumartesi

19.15 Konyaspor-Antalyaspor

21.45 Göztepe-Y.Denizlispor

21.45 Beşiktaş-Ç.Rizespor

1 Eylül 2019 Pazar

19.15 DG Sivasspor-Gazişehir

19.15 Gençlerbirliği-M.Başakşehir

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor