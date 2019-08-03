SON DAKİKA! Süper Lig'de ilk üç haftanın programı açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk üç haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. 16 Ağustos Cuma günü başlayacak olan ligin açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev karşılaşma ise 1 Eylül Pazar günü oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk üç haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. 16 Ağustos Cuma günü başlayacak olan ligin açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. İşte ilk üç hafta oynanacak maçların günleri ve saatleri:
Spor Toto Süper Lig 1. hafta programı
16 Ağustos Cuma
20.30 Y.Denizlispor-Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Gençlerbirliği-Ç.Rizespor
21.45 İM Kayserispor-Alanyaspor
21.45 DG Sivasspor-Beşiktaş
18 Ağustos Pazar
19.15 Konyaspor-Ankaragücü
19.15 Göztepe-Antalyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor-M.Başakşehir
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor
19 Ağustos Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir
Spor Toto Süper Lig 2. hafta programı
23 Ağustos 2019 Cuma
20.30 Beşiktaş-Göztepe
24 Ağustos 2019 Cumartesi
19.15 Ankaragücü-İM Kayserispor
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa
21.45 M.Başakşehir-Fenerbahçe
25 Ağustos 2019 Pazar
19.15 Ç.Rizespor-DG Sivasspor
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
21.45 Antalyaspor-Y.Denizlispor
21.45 Galatasaray-Konyaspor
26 Ağustos 2019 Pazartesi
20.00 Gazişehir-Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig 3. hafta programı
30 Ağustos 2019 Cuma
20.30 Kasımpaşa-Ankaragücü
20.30 İM Kayserispor-Galatasaray
31 Ağustos 2019 Cumartesi
19.15 Konyaspor-Antalyaspor
21.45 Göztepe-Y.Denizlispor
21.45 Beşiktaş-Ç.Rizespor
1 Eylül 2019 Pazar
19.15 DG Sivasspor-Gazişehir
19.15 Gençlerbirliği-M.Başakşehir
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor