Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken 20-23 Ağustos tarihleri arasında ikinci hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci haftanın hakemlerini de açıkladı.

Son şampiyon Beşiktaş 'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe 'nin 22 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği mücadelede Halil Umut Meler, orta hakem olarak görev alacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki mücadelede Abdulkadir Bitigen görev yapacakken haftanın kapanış maçı olan Galatasaray - Hatayspor mücadelesini Hüseyin Göcek yönetecek.