Süper Lig'de 13. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan, 13. haftada oynanacak Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının dördüncü hakemi olarak atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemle şöyle:

18 Aralık Cuma

19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray : Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık Cumartesi

13.30 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe : Cüneyt Çakır

20 Aralık Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

21 Aralık Pazartesi

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk