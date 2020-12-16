SON DAKİKA! Süper Lig'de hakemler açıklandı!
Süper Lig'de 13. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan, 13. haftada oynanacak Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının dördüncü hakemi olarak atandı.
Süper Lig'de 13. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan, 13. haftada oynanacak Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının dördüncü hakemi olarak atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemle şöyle:
18 Aralık Cuma
19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray : Mustafa Öğretmenoğlu
19 Aralık Cumartesi
13.30 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe : Cüneyt Çakır
20 Aralık Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
21 Aralık Pazartesi
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk