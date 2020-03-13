Corona virüsü spor dünyasını vurmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Avrupa'da birçok lig askıya alındı. Türkiye'de ise liglerin seyircisiz oynanmasına karar verildi. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray , Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı açıklamada, maçların ertelenmesini istediğini açıkladı. Süper Lig'in de erteleneceği spor kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

SÜPER LİG'DE ERTELEME YOK

Fanatik'in aldığı bilgilere göre Süper Lig ve diğer spor müsabakalarının ertelenmesi söz konusu değil. Corona virüsü salgını ülke çapında artmazsa, üzücü hadiseler yaşanmazsa, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Hatta virüs salgınını önlemede başarılı olunursa, maçların seyircili oynanma süreci de daha erkene alınabilir.

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