2020-2021 Sezonu Süper Lig 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şöyle:
6 KASIM CUMA
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)
7 KASIM CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Fraport-TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık)
19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor (Halis Özkahya)
8 KASIM PAZAR
13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Suat Arslanboğa)
13.30 Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (Mete Kalkavan)
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)
16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Mustafa Öğretmenoğlu)
19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)