SON DAKİKA | Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıkladı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 12:07 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıkladı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şöyle: 

6 KASIM CUMA 

20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

7 KASIM CUMARTESİ 

13.30 Kasımpaşa - Fraport-TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık)

19.00 Fenerbahçe  - İttifak Holding Konyaspor (Halis Özkahya)

8 KASIM PAZAR 

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Suat Arslanboğa)

13.30 Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (Mete Kalkavan)

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)

16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Mustafa Öğretmenoğlu)

19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)


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