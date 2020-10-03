Son dakika | Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! Süper Lig puan durumu, fikstür, haftanın sonuçları
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Galatasaray, ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe ise ecel terleri döktüğü Karagümrük karşısında 2-1 kazandı, haftayı 8 puanla ikinci sırada kapattı. Lider ise Hatayspor'u dağıtan 10 puanlı Alanyaspor. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne evinde kaybederken, Trabzonspor Gaziantep deplasmanında 1 puana razı oldu. Son şampiyon Başakşehir ise 4. hafta sonunda da 21. sırada kurtulamadı.4. haftanın puan durumu ve önümüzdeki haftanın fikstürünü haberimizden bulabilirsiniz.
Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'la geçerken, Trabzonspor, 90'da kalesinde gördüğü golle Gaziantep'te 1 puana razı oldu. Başakşehir’de ise kötü gidiş sürüyor. Ligin ilk 3 haftasında sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakaları kaybeden turuncu-lacivertli takım, 4. hafta maçında Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşmada daha etkili bir mücadele ortaya koymasına rağmen skor üretmeyi başaramayan Medipol Başakşehir, sahasında bir puana razı oldu.
Cumartesi gününün kapanış maçında Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe , 8 puana yükseldi. Haftanın perdesi pazar seansıyla sona erdi. Beşiktaş , Gençlerbirliği'ne evinde kaybederken, Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Hatayspor'u 6-0'la geçen Alanyaspor ise 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İşte 4 haftası geride kalan Süper Lig puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...
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Süper Lig puan durumu
1 - Alanyaspor | 10 puan
2 - Fenerbahçe | 8 puan
3 - Fatih Karagümrük | 7 puan
4 - Galatasaray | 7 puan
5 - Erzurumspor | 7 puan
6 - Antalyaspor | 7 puan
7 - Hatayspor | 7 puan
8 - Göztepe | 6 puan
9 - Kasımpaşa | 6 puan
10 - Kayserispor | 6 puan
11 - Konyaspor | 5 puan (1 maçı eksik)
12 - Trabzonspor | 5 puan
13 - Sivasspor | 4 puan
14 - Gençlerbirliği | 4 puan (1 maçı eksik)
15 - Beşiktaş | 4 puan
16 - Yeni Malatyaspor | 4 puan
17 - Gaziantep FK | 3 puan
18 - Çaykur Rizespor | 2 puan
19 - Denizlispor | 2 puan (1 maçı eksik)
20 - Ankaragücü | 1 puan (1 maçı eksik)
21 - Başakşehir | 1 puan
Süper Lig 4. hafta maç sonuçları
Ankaragücü 0 - 1 Kayserispor
Gaziantep FK 1 - 1 Trabzonspor
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Antalyaspor
Erzurumspor 0 - 0 Çaykur Rizespor
Başakşehir 0 - 0 Göztepe
Fenerbahçe 2 - 1 Karagümrük
Denizlispor - Konyaspor
Alanyaspor - Hatayspor
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Kasımpaşa - Galatasaray
Haftayı bay geçen takım: Sivasspor
Süper Lig 5. hafta programı
Hatayspor - Erzurumspor
Galatasaray - Alanyaspor
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Ankaragücü
Kayserispor - Sivasspor
Göztepe - Fenerbahçe
Trabzonspor - Başakşehir
Antalyaspor - Gaziantep FK
Gençlerbirliği - Denizlispor
Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş