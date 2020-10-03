Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'la geçerken, Trabzonspor, 90'da kalesinde gördüğü golle Gaziantep'te 1 puana razı oldu. Başakşehir’de ise kötü gidiş sürüyor. Ligin ilk 3 haftasında sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakaları kaybeden turuncu-lacivertli takım, 4. hafta maçında Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşmada daha etkili bir mücadele ortaya koymasına rağmen skor üretmeyi başaramayan Medipol Başakşehir, sahasında bir puana razı oldu.

Cumartesi gününün kapanış maçında Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe , 8 puana yükseldi. Haftanın perdesi pazar seansıyla sona erdi. Beşiktaş , Gençlerbirliği'ne evinde kaybederken, Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Hatayspor'u 6-0'la geçen Alanyaspor ise 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İşte 4 haftası geride kalan Süper Lig puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...

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Süper Lig puan durumu

1 - Alanyaspor | 10 puan

2 - Fenerbahçe | 8 puan

3 - Fatih Karagümrük | 7 puan

4 - Galatasaray | 7 puan

5 - Erzurumspor | 7 puan

6 - Antalyaspor | 7 puan

7 - Hatayspor | 7 puan

8 - Göztepe | 6 puan

9 - Kasımpaşa | 6 puan

10 - Kayserispor | 6 puan

11 - Konyaspor | 5 puan (1 maçı eksik)

12 - Trabzonspor | 5 puan

13 - Sivasspor | 4 puan

14 - Gençlerbirliği | 4 puan (1 maçı eksik)

15 - Beşiktaş | 4 puan

16 - Yeni Malatyaspor | 4 puan

17 - Gaziantep FK | 3 puan

18 - Çaykur Rizespor | 2 puan

19 - Denizlispor | 2 puan (1 maçı eksik)

20 - Ankaragücü | 1 puan (1 maçı eksik)

21 - Başakşehir | 1 puan

Süper Lig 4. hafta maç sonuçları

Ankaragücü 0 - 1 Kayserispor

Gaziantep FK 1 - 1 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor 1 - 0 Antalyaspor

Erzurumspor 0 - 0 Çaykur Rizespor

Başakşehir 0 - 0 Göztepe

Fenerbahçe 2 - 1 Karagümrük

Denizlispor - Konyaspor

Alanyaspor - Hatayspor

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Kasımpaşa - Galatasaray

Haftayı bay geçen takım: Sivasspor

Süper Lig 5. hafta programı

Hatayspor - Erzurumspor

Galatasaray - Alanyaspor

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

Konyaspor - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Ankaragücü

Kayserispor - Sivasspor

Göztepe - Fenerbahçe

Trabzonspor - Başakşehir

Antalyaspor - Gaziantep FK

Gençlerbirliği - Denizlispor

Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş



