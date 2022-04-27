Son dakika! Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan, Kayserispor-Beşiktaş maçını Erkan Özdamar ve Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Ayrıca bu hafta sürpriz isimler de listede yer alıyor. İşte 35. haftanın hakem atamaları...
Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe -Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan, Kayserispor- Beşiktaş maçını Erkan Özdamar ve Galatasaray -Çaykur Rizespor maçını Kadir Sağlam yönetecek.
Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen Abdulkadir Bitigen, Atakaş Hatayspor - Altay maçında görevlendirildi. Ayrıca Alper Ulusoy da sahalara yeniden geri dönen isimlerden. Ulusoy, bu hafta oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçını yönetecek.
Şubat ayından sonra ilk kez
Abdulkadir Bitigen, 6 Şubat'tan sonra ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak. Alper Ulusoy, 25 Şubat'tan sonra ilk kez Süper Lig'de görev alacak.
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6 isme hala görev verilmedi
Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen 12 hakemden 6'sı görevlerine geri dönerken, 6 hakeme henüz görev verilmedi. O isimler ise şu şekilde; Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya.
İşte 35. haftanın hakemleri
- Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
- Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
- Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar
- Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam
- Konyaspor-Karagümrük: Arda Kardeşler
- Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
- Kasımpaşa-Başakşehir: Alper Ulusoy
- Hatayspor-Altay: Abdulkadir Bitigen
- Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
- Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan