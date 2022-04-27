Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe -Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka, Trabzonspor-Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan, Kayserispor- Beşiktaş maçını Erkan Özdamar ve Galatasaray -Çaykur Rizespor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen Abdulkadir Bitigen, Atakaş Hatayspor - Altay maçında görevlendirildi. Ayrıca Alper Ulusoy da sahalara yeniden geri dönen isimlerden. Ulusoy, bu hafta oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçını yönetecek.

Şubat ayından sonra ilk kez

Abdulkadir Bitigen, 6 Şubat'tan sonra ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak. Alper Ulusoy, 25 Şubat'tan sonra ilk kez Süper Lig'de görev alacak.









6 isme hala görev verilmedi

Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığı döneminde Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen 12 hakemden 6'sı görevlerine geri dönerken, 6 hakeme henüz görev verilmedi. O isimler ise şu şekilde; Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya.

İşte 35. haftanın hakemleri

Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar

Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam

Konyaspor-Karagümrük: Arda Kardeşler

Giresunspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

Kasımpaşa-Başakşehir: Alper Ulusoy

Hatayspor-Altay: Abdulkadir Bitigen

Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

Göztepe-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan







