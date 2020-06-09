Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle lige verilen ara sonrasında 12 Haziran Cuma günü Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçları ile lig yeniden başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 27. haftasıyla devam edecek olan Süper Lig maçlarının hakemlerini açıkladı.

İşte Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri:

12 Haziran Cuma

21:00 Göztepe - Trabzonspor (Zorbay Küçük)

21:00 Fenberbahçe - Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

13 Haziran Cumartesi

18:30 Başakşehir - Alanyaspor (Ali Şansalan)

21:00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

21:00 Beşiktaş - Antalyaspor (Ümit Öztürk)

14 Haziran Pazar

18:30 Gençlerbirliği - Konyaspor (Alper Ulusoy)

21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

21:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

15 Haziran Pazartesi

21:00 Sivasspor - Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)