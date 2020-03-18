Son dakika Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'de 27. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

18 Mart 2020, Çarşamba 12:14 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de yeni haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor : Atilla Karaoğlan

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

17.00 Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Rizespor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...