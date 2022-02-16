Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Fenerbahçe -Trabzonspor ve Galatasaray - Beşiktaş maçlarının tarihleri belli oldu.

28. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 6 Mart tarihinde saat 19:00'da oynanacak, 29. haftada ise Galatasaray ile Beşiktaş 14 Mart tarihinde saat 20:00'de mücadele edecek.

TFF'den yapılan açıklamada fikstür şu şekilde:







