Son dakika | Süper Lig'de 27-30. hafta programları açıklandı! İşte derbi tarihleri
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarının tarihleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Fenerbahçe -Trabzonspor ve Galatasaray - Beşiktaş maçlarının tarihleri belli oldu.
28. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 6 Mart tarihinde saat 19:00'da oynanacak, 29. haftada ise Galatasaray ile Beşiktaş 14 Mart tarihinde saat 20:00'de mücadele edecek.
TFF'den yapılan açıklamada fikstür şu şekilde: