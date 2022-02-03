Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı. Ligin en kritik karşılaşması olan ve Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe -Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği duyuruldu.

Ali Palabıyık geri dönüyor

Son olarak 3 Ekim'deki Çaykur Rizespor- Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık, 125 gün sonra sahalara yeniden dönüyor. Tecrübeli hakem, Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maçı yönetecek.

İşte açıklanan atamalar:

Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Beşiktaş -Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka

Fenerbahçe-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

Konyaspor-Giresunspor: Cüneyt Çakır

Kayserispor-Hatayspor: Kadir Sağlam

Gaziantep FK-Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz

Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler







