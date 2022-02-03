Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı. Ligin en kritik karşılaşması olan ve Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe -Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği duyuruldu.
Ali Palabıyık geri dönüyor
Son olarak 3 Ekim'deki Çaykur Rizespor- Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık, 125 gün sonra sahalara yeniden dönüyor. Tecrübeli hakem, Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maçı yönetecek.
İşte açıklanan atamalar:
Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
Beşiktaş -Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka
Fenerbahçe-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor-Giresunspor: Cüneyt Çakır
Kayserispor-Hatayspor: Kadir Sağlam
Gaziantep FK-Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler