Son dakika... Süper Lig 'de yeni sezonun fikstürü belli oluyor. TFF tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimi 21:00'de başladı. Fikstür çekiminin ardından 2020-2021 sezonu maç programı belli olacak. Bu sezon 21 takımla oynanacak ve her hafta bir takımın maç yapmadan geçeceği sezon 11 Eylül'de başlayacak olan ve 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Sezon genelinde bir takım 40 maç yapacak ve oldukça uzun bir sezon geçecek. Her takımın iki hafta bay (maç yapmadan) geçeceği sezon toplamda 42 hafta üzerinden oynanacak.





Lig tarihinde ilk kez 21 takımla tek grup halinde oynanacak bu özel sezonun fikstür çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşiyor





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İlk olarak TFF Süper Lig takımlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu kürsüye geldi ve yeni sezonla alakalı açıklama yaptı

TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, yeni sezonun detayları hakkında konuştu. Besim Yalçın, "Bu sezon 9 lig haftası, hafta içi oynanacak. Bu haftalar, 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. haftalar olacak. Her takımın sezon boyunca iki haftayı bay (maç yapmadan) geçecek." ifadelerini kullandı







