Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık üstünlükle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Maç içerisinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle uzayan karşılaşmanın geç tamamlanması, Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'a kaybetmesi üzerine Başakşehir, henüz maç tamamlanmadan Süper Lig'in 2019-2020 sezonu şampiyonu oldu.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 14'ü gösterdiğinde Crivelli ceza sahası içinde sağ köşeden penaltı noktası üzerindeki Elia'ya pasını gönderdi. Elia topu düzeltti şutunu attı top yandan auta gitti.

15.dakikada bu kez Kayserispor tehlikeli geldi. Epureanu'nun savunmada yaptığı hata sonrası topu önünde bulan Kravets, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kravets yerden uzak köşeye şutunu attı, top direğin yanından dışarı çıktı.

Dakika 19'u gösterdiğinde Demba Ba topla birlikte ceza sahası önüne kadar ilerledi. Soldaki Clichy'ye pasını gönderdi. Clichy penaltı noktası üstündeki Mahmut Tekdemir'e yerden gönderdi. Milli futbolcu şutunu attı ve Başakşehir, Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.

37.dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Edin Visca topun başına geldi. Visca şutunu attığı ancak kaleci Llung topu çıkardı.

45+1. dakikada Kayserispor'un orta sahadaki top kaybı sonrasında Başakşehir Crivelli ile tehlikeli geldi ancak Fransız futbolcu topu ayağında fazla aşarak büyük gol fırsatını değerlendiremedi. Maçın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 65. dakikasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda elektrikler gitti. Yaklaşık 10 dakika oyun durdu. Elektrik probleminin çözülmesi sonrasında maç kaldığı yerden devam etti.

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR

Maçta yaşanan elektrik kesintisi karşılaşmanın uzamasına neden oldu. Diğer taraftan Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'a 4-3 kaybetmesi üzerine Başakşehir, maç tamamlanmadan şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in attığı golle Kayserispor'u 1-0 yendi ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.







