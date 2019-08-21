Son dakika! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın önemli karşılaşması Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

21 Ağustos 2019, Çarşamba 12:39 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. hafta maçları hakemleri belli oldu.

İşte 2. hafta maçlarının hakemleri:

23 Ağustos 2019 Cuma

20:30 Beşiktaş - Göztepe (Ali Palabıyık)

24 Ağustos 2019 Cumartesi

19:15 MKE Ankaragücü - Kayserispor (Ali Şansalan)

21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa (Serkan Tokat)

21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)

25 Ağustos 2019 Pazar

19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Fırat Aydınus)

19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Koray Gençerler)

21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)

21.45 Galatasaray - Konyaspor (Mete Kalkavan)

26 Ağustos 2019 Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği (Atilla Karaoğlan)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...