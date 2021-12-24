Süper Lig'de oynanacak 19. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Lider Trabzonspor'un sahasında Başakşehir'i ağırlayacağı mücadelede UEFA Elit Kategori hakemi statüsüne yükselen Halil Umut Meler düdük çalacak.

Galatasaray 'ın Antalyaspor'u konuk edeceği mücadelede Ali Şansalan, Fenerbahçe 'nin Malatyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş 'ın ikinci sıradaki Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçta ise Mete Kalkavan orta hakem olarak görev alacaklar.

İşte 19. haftada görev alacak orta hakemler:

25 Aralık Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)

19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

26 Aralık Pazar

13:30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)

16:00 Göztepe - Adana Demirspor (Atilla Karaoğlan)

19:00 Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

27 Aralık Pazartesi

20:00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)