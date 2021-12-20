Son dakika! Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Son dakika haberi... Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; Altay-Trabzonspor maçını Ali Şansalan, Adana Demirspor-Galatsaray maçını Arda Kardeşler, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını Erkan Özdamar ve Beşiktaş-Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Galatasaray-Başakşehir maçının tartışmalı hakemi Zorbay Küçük'e Süper Lig'in 18. haftasında görev verilmedi.
Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; Altay-Trabzonspor maçını Ali Şansalan, Adana Demirspor-Galatsaray maçını Arda Kardeşler, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçını Erkan Özdamar ve Beşiktaş -Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Galatasaray -Başakşehir maçının tartışmalı hakemi Zorbay Küçük'e Süper Lig'in 18. haftasında görev verilmedi.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU
17:00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY
20:00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER
20:00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN
22 ARALIK ÇARŞAMBA
17:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN
17:00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER
20:00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
20:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR
23 ARALIK PERŞEMBE
17:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
20:00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK