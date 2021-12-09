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Son dakika! Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 16. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını Zorbay Küçük, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan, Sivasspor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.

09 Aralık 2021, Perşembe 12:25 Son Güncelleme:
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Son dakika! Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını Zorbay Küçük, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan, Sivasspor- Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş -Kayserispor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 ARALIK CUMARTESİ

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 ARALIK PAZAR

13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

13 ARALIK PAZARTESİ

18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

DHA

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